لافرينتييف: الولايات المتحدة تعتزم بشكل إيجابي تسوية المشاكل في سوريا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن الولايات المتحدة تعتزم بشكل إيجابي بالعمل حول تسوية المشاكل القائمة في سوريا.

هلسنكي — سبوتنيك. وقال لافرينتييف للصحفيين مجيبا عن سؤال في هذا الصدد: "نأمل بأنهم [يعتزمون العمل على تسويتها] بشكل إيجابي".

© Sputnik . Valeriy Melnikov لافروف: يجب بذل كل الجهود من أجل مواصلة تنفيذ التسوية السورية

كما أشار الى أن أهداف روسيا والولايات المتحدة حول تسوية النزاع في سوريا عبر السبل السياسية "تتوافق".

وأوضح أن "تسوية الوضع والتوصل لحل سياسي هدفين نسعى لهما نحن والجانب الأمريكي".

ويشار إلى أن ترامب مستعد لإخراج القوات الأمريكية من جنوب غرب سوريا ويرى أنه من الضروري أن يفعل ذلك في أسرع وقت.

وقالت مصادر قناة " سي إن إن" الأمريكية إنه وفقا لخطة ترامب ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية للسلطات السورية باستعادة السيطرة على الأراضي في مناطق الحدود مع الأردن مقابل ضمانات روسية بعدم ملاحقة دمشق للمسلحين الموجودين هناك والسماح لهم بمغادرة المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر للقناة إن ترامب يسعى إلى منع النفوذ الإيراني في المنطقة الأمر الذي يعد الجزء المفتاحي من خطة ترامب حول سحب القوات الأمريكية.