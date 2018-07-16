بوتين عن العلاقات مع الولايات المتحدة: الحرب الباردة انتهت منذ زمن طويل

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تحسن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، في ظل انتهاء الحرب الباردة بين البلدين منذ زمن.

وشدد بوتين على أن موسكو لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، وأنها لا تعتزم القيام بذلك.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب: اللقاء مع بوتين بداية جيدة جدا للجميع

وجلس الرئيسان سويا في قمة طال انتظارها اليوم الاثنين، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعا على انفراد بدون مترجمين قبل غداء عمل مع المساعدين.