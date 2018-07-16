بوتين: مستعدون لجمع جهود أستانا بجهود "المجموعة المصغرة" للتسوية السورية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، أن العمل على تسوية الأزمة السورية سيستمر عبر صيغة "أستانا"، وموسكو مستعدة لجمع جهود هذا المسار بجهود "المجموعة المصغرة" لحل الأزمة السورية.

موسكو — سبوتنيك . قال بوتين اليوم الإثنين: "بشكل عام، بالفعل، أنا متفق مع الرئيس ترامب، عسكريونا يعملون بشكل جيد جدا مع بعضهم البعض، وآمل أن يتمكنوا من الاتفاق كما حدث من قبل. نحن سوف نعمل وفي صيغة أستانا، أعني روسيا، وتركيا وإيران، وحول هذا أنا اليوم أبلغت أيضا دونالد ترامب، ولكن نحن مستعدون لجمع هذه الجهود مع جهود ما يسمى بالمجموعة المصغرة للدول، لكي يصبح للعملية طابعا واسعا، وليكون لدينا حظوظ أفضل لنجاح نهائي".

هذا وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.