وزارة العدل الأمريكية توسع اتهاماتها ضد الروسية بوتينا

وسعت وزارة العدل الأمريكية اتهاماتها، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز، ضد المواطنة الروسية ماريا بوتينا بشأن قضية التجسس، وجاء ذلك وفقا لوثائق المحكمة.

واشنطن — سبوتنيك. ووفقا لوثائق المحكمة، فضلا عن قضية "التواطؤ لغرض العمل كعميل أجنبي بدون تسجيل" ، تم إضافة "العمل كعميل أجنبي بدون تسجيل"، مما يزيد من شدة التهم ومدة السجن الممكنة.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS وزارة العدل الأمريكية تحذر البيت الأبيض من "خطوة متهورة"

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد أعلنت، يوم 15 تموز/ يوليو، توقيف مواطنة روسية تدعى ماريا بوتينا في العاصمة واشنطن، للاشتباه في تجسسها لصالح روسيا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنة الروسية الموقوفة حاولت اختراق منظمات ذات نفوذ بالسياسة الأمريكية وعملت تحت إمرة مسؤول روسي رفيع المستوى.

وتأتي واقعة القبض على بوتينا، عقب ساعات من جلسة جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.