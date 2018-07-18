وزارة العدل الأمريكية توسع اتهاماتها ضد الروسية بوتينا

واشنطن — سبوتنيك. ووفقا لوثائق المحكمة، فضلا عن قضية "التواطؤ لغرض العمل كعميل أجنبي بدون تسجيل" ، تم إضافة "العمل كعميل أجنبي بدون تسجيل"، مما يزيد من شدة التهم ومدة السجن الممكنة.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنة الروسية الموقوفة حاولت اختراق منظمات ذات نفوذ بالسياسة الأمريكية وعملت تحت إمرة مسؤول روسي رفيع المستوى.
وتأتي واقعة القبض على بوتينا، عقب ساعات من جلسة جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
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