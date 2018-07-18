بيسكوف: بوتين وترامب في هلسنكي لم يناقشا قضية ياروشينكو

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لم يناقشا في هلسنكي قضية ياروشينكو.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة " إزفستيا " عن بيسكوف قوله: "مسألة قضية ياروشينكو لم تطرح".

وحكم على ياروشينكو، وهو طيار روسي، في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية، وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/مايو من عام 2010.

وكان ياروشينكو قد شكا مرارا من سوء المعاملة بسجن فورت ديكس بـنيو جيرسي، وبعد شكواه في أوائل 2014 من متاعب صحية، لم تسمح إدارة السجن سوى بإجراء فحص طبي له وذلك بعد مطالبات عديدة من محاميه ومن السلطات الروسية.

وفي كانون الثاني/يناير 2016، خضع ياروشينكو لجراحة مفاجئة واجه بعدها آلاما وصعوبة بالغة في السير. واعترف طبيب أمريكي لاحقا بأن الجراحة جرت بشكل سيئ.

يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي يوم أمس الاثنين، وخلال هذا اللقاء تحدث الرئيسان في بداية الأمر مع بعضهما البعض في صيغة ضيقة، ثم تناولا طعام الغذاء في صيغة موسعة، وأجابا بعد ذلك على أسئلة الصحفيين، حيث أعربا عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين دولتيهما.