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04:39 18 يوليو/ تموز 2018
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    هبوط مركبة سويوز إم اي -02، وعلى متنها 3 رجال فضاء من محطة الفضاء الدولية على ارض كازاخستان، 10 أبريل/ نيسان 2017

    روسيا قد تنشئ محطة فضاء قريبة من القمر

    © Sputnik . Roscosmos
    روسيا
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    أفاد مصدر في مجال صناعة الصواريخ والفضاء، بأن روسيا قد تتخذ قرار بوقف بناء الجزء الخاص بها من محطة الفضاء الدولية واستخدام وحدات لم تطلق بعد لإنشاء محطة دولية بالقرب من القمر.

    موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة " سبوتنيك ": "كون أن عملية تشغيل محطة الفضاء الدولية من المخطط أن يكتمل في عام 2024، والجزء الروسي لم يكتمل حتى الآن، هناك اقتراحات لاستكمال إنشائه في التكوين الحالي، واستخدام الوحدات التي قيد الحجز لتوسيع المشاركة الروسية في مشروع بوابة المدار — القمرية"، مشيرا إلى أن "الحديث يدور عن وحدة عقدية تحتوي على ستة منافذ لرسو السفن ووحدة علمية للطاقة يمكنها أن توسع المساحة بشكل كبير في المحطة القريبة من القمر".

    توقيع اتفاقية مبدئية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية
    © Photo/ Roscosmos State Space Corporation
    روسيا ترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية
    وأضاف المصدر أن هناك حجرة أخرى تم إنشاؤها لمحطة الفضاء الدولية وهي وحدة المختبرات متعددة الوظائف "ناوكا"، التي يجري العمل عليها منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أنه ليس من المخطط استخدامها في مشروع القمر.

    وأوضح المصدر ، أن هذه أحدى الخيارات المقترحة، حتى الآن، والتي وفقا له قيد المناقشة، فيما أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إيغور كوماروف، بأنه اتفق مع رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، حول إنشاء محطة فضاء جديدة "ديب سبيس غايت واي" على مدار القمر اعتبارا من 2024.

    يذكر أن سبق وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، دميترى روغوزين، أنه على روسيا الاستمرار في تطوير التعاون مع شركائها في مجال الفضاء، وذلك رغم الوضع الجيوسياسي المعقد القائم حاليا في العالم.

    يشار إلى أن روسيا، لديها اتفاقات تعاون في مجال الفضاء مع ما يزيد عن 30 دولة في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند والبرازيل والسويد والأرجنتين والدول الأعضاء في الوكالة الفضائية الأوروبية وغيرها من الدول والوكالات الفضائية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    إنشاء محطة فضاء, روس كوسموس, محطة الفضاء الدولية, روسيا
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