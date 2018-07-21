تحديد مهمة أحدث صاروخ روسي

وأجرت القوات الجوية الفضائية الروسية اختبارا عليه قبل أيام.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation السلاح الروسي أقوى كثيرا من الأمريكي

وأكد الجنرال أيتيتش بيجيف لوسائل الإعلام أن تجربة الصاروخ الجديد حققت النجاح.

وأشاد الجنرال أيتيتش بيجيف، وهو نائب سابق لقائد القوات الجوية الروسية، بمواصفات الصاروخ الجديد، مشيرا إلى أنه يتميز بقوة رأسه المدمِّر ودقة إصابة الأهداف. وصُمم هذا الصاروخ لمكافحة وسائل الهجوم الجوي الفضائي المتوفرة حالياً ومستقبلاً.

ومن المتوقع أن يدخل الصاروخ الجديد الخدمة في الجيش الروسي في وقت قريب.

ووفق الجنرال أيتيتش بيجيف ستوكل إلى الصاروخ الجديد مهمة خفر أجواء العاصمة موسكو وريفها، حيث ستحل الصواريخ الجديدة محل صواريخ نظام "أ-135" التي قاربت مدة خدمتها على الانتهاء.