مدير مركز تحاليل "روسكوسموس" يقدم استقالته

قدم مدير مركز المعلومات والتحاليل التابع لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري بايسون، اليوم السبت استقالته من منصبه، بعد بدء تفتيش يوم أمس الجمعة في المركز الوطني للبحوث والهندسة الميكانيكية في قضية "خيانة" وتسريب معلومات من قبل موظفي المركز.

© Sputnik . Сергей Мамонтов الكشف عن "وصايا روسكوسموس العشر"

موسكو- سبوتنيك . وقال مدير المكتب الصحفي لروسكوسموس، فلاديمير أوستيمنكو، لوكالة "سبوتنيك": "نعم، سيترك منصبه في بداية آب/أغسطس"

وردا على سؤال حول مستقبل المركز وما إذا كان سيغلق أم لا، قال المتحدث: "لا أستطيع القول، لا معلومات لدي".

وأجرت لجنة التحقيق الروسية، أمس الجمعة، تفتيشا في مركز البحوث الوطني للهندسة الميكانيكية للاشتباه بموظفيه في تسريب معلومات سرية للخارج.