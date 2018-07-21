تدريبات للقوات الروسية المحمولة جوا باشتراك المروحية "مي 24" والناقلة "مي 8 ب" (صور)

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لعمليات من التدريبات المشتركة لوحدات من القوات المحمولة جوا اشتركت فيها مروحيات "مي 24" الهجومية ومروحيات النقل "مي 8 ب".

وتعتبر مروحية "مي-24 كروكودايل" المروحية المقاتلة الأكثر انتشارا في العالم إذ أن نسخها موجودة بحوزة أكثر من 50 دولة ما يجعلها أفضل المروحيات المقاتلة في العالم، بحسب موقع "ناشيونال إنترست".

ويوجد أكثر من 30 نسخة لمروحية "كروكودايل" تنتجها روسيا ودول أخرى منها جمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية التشيك وفرنسا.

وبفضل الصوت المميز للمروحة والمظهر المخيف للمروحية مي — 24، فهي قادرة على بث الرعب والهلع ليس أقل من JU-87 الشهيرة والمميزة بصخب هديرها. وفقا لما يقوله مشاة البحرية الأمريكية، الذين يستخدمون JU-87 أثناء المناورات، إنها المروحية الوحيدة التي ما أن تراها حتى تريد الالتصاق بالأرض و"لا ترفع رأسك".