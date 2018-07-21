تدريبات للقوات الروسية المحمولة جوا باشتراك المروحية "مي 24" والناقلة "مي 8 ب" (صور)

وتعتبر مروحية "مي-24 كروكودايل" المروحية المقاتلة الأكثر انتشارا في العالم إذ أن نسخها موجودة بحوزة أكثر من 50 دولة ما يجعلها أفضل المروحيات المقاتلة في العالم، بحسب موقع "ناشيونال إنترست".
وبفضل الصوت المميز للمروحة والمظهر المخيف للمروحية مي — 24، فهي قادرة على بث الرعب والهلع ليس أقل من JU-87 الشهيرة والمميزة بصخب هديرها. وفقا لما يقوله مشاة البحرية الأمريكية، الذين يستخدمون JU-87 أثناء المناورات، إنها المروحية الوحيدة التي ما أن تراها حتى تريد الالتصاق بالأرض و"لا ترفع رأسك".
Действия армейской авиации — ударных вертолетов Ми-24 и транспортных Ми-8 – в ходе совместного учения ВДВ и ВТА https://t.co/eyUncQiSj4#ВДВ #ВТА #АрмейскаяАвиация #Учения pic.twitter.com/EsBdhmkMHf— Минобороны России (@mod_russia) July 21, 2018
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