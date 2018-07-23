مدفيديف يهنئ موسكو لإحرازها المركز الأول بتوافر الخدمات الإلكترونية

هنأ رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الإثنين، محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، بفوز العاصمة بالمرتبة الأولى في تصنيف الأمم المتحدة حول توافر الخدمات الإلكترونية للسكان.

© Sputnik . Ramil Sitdikov روسيا تشغل ثلثي السوق الأجنبية لبناء وحدات المحطات الكهروذرية

غوركي — سبوتنيك. وقال مدفيديف خلال لقائه مع المحافظ: "إنه اعتراف بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية… إنها نتيجة جيدة جدا، لأن الفوز على المدن الأخرى في هذا التصنيف صعب جدا، إنه اعتراف بأنكم أوليتم وتولون اهتماماً كبيراً للخدمات الإلكترونية التي تساعد عددا كبيرا من الأشخاص".

كما أشار مدفيديف إلى أنه يجب مواصلة تطوير هذه الخدمات بسبب أهميتها الواسعة، وأيضا السعي لاستخدام الخبرات المكتسبة في الأقاليم الأخرى، وخاصة بعدما حصلت على تقييم أكبر منظمة دولية كالأمم المتحدة.