صحيفة بريطانية: صاروخ روسي قادر على تدمير مساحة بحجم فرنسا

زعمت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن صاروخ "سارمات" الروسي لديه قدرة تدميرية ضخمة بحسب الخبراء العسكريين في الدول الغربية.

وبحسب الصحيفة البريطانية ، قدر الخبراء العسكريون أن قدرات الصاروخ الروسي "سارمات" الذي جاء بديلا عن صاروخ "بي-36 أم" القديم الذي كانت قدرته التدميرية قادرة على تدمير ولاية بحجم تكساس الأمريكية.

أما بشأن صاروخ "سارمات" الجديد، فقدّر الخبراء أن قدرته التدميرية قادرة على تدمير مساحة بحجم دولة فرنسا. كما أشار الخبراء إلى أن الصاروخ قادر على حمل عشرات الرؤوس المتفجرة التي تزيد من قدرته التدميرية.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي والمنسق بالمجمع العسكري الروسي يوري بوريسوف قد أعلن أن روسيا تمتلك 6 أسلحة لا يملك الغرب مثيلا لها حاليا.