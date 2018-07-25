وزارة الزراعة الروسية: صادرات روسيا من القمح تنمو لتصل إلى 742 ألف طن

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا صدرت منذ بداية العام الزراعي 2018-2019، اعتبارا من 1 تموز/ يوليو عام 2018 إلى 25 تموز/ يوليو، 742 ألف طن من القمح، أي ما يزيد عن مستوى الفترة المماثلة من العام الزراعي الماضي بـ 3-4 مرات.

© Sputnik . VAleriy Melnikov وزارة الزراعة تقدم اقتراحا للحكومة الروسية لاستئناف استيراد الطماطم من تركيا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة بهذا الشأن: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة الجمارك الفدرالية، وحسب الوضع القائم يوم 25 تموز/ يوليو الجاري، فقد تم تصدير نحو 3.3 مليون طن من الحبوب [باستثناء الصادرات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي]. وهذا ما يزيد عن حجم صادرات الحبوب في الموسم الماضي بـ2.1 مرة. وبلغ حجم صادرات القمح منذ بداية الموسم الزراعي 2.5 مليون طن، ما يزيد عن مؤشر الموسم الماضي 2017-2018، بـ 3-4 مرات [742 ألف طن]".

يذكر أن حجم صادرات الشعير منذ بداية العام الزراعي بلغ 516 ألف طن، وهي أعلى بنسبة 6 بالمئة عن مستوى الفترة المماثلة للعام الزراعي الماضي 2017-2108، حيث بلغت الصادرات 486 ألف طن. كما انخفضت صادرات الذرة بنسبة 38 بالمئة ما يصل إلى 219 ألف طن، وازدادت شحنات المحاصيل الأخرى بـ1.2 مرة ، ما يصل إلى 25.6 ألف طن.

وبلغ حجم تصدير الحبوب في السنة الزراعية 2017-2018، 52.422 مليون طن، بما في ذلك و40.449 مليون طن من القمح. وتتوقع وزارة الزراعة في روسيا، أن تكون صادرات الحبوب من روسيا في الموسم الجاري، بحجم 44-45 مليون طن.