غروشكو يبحث سبل منع وقوع حوادث عسكرية خطيرة خلال لقائه خبراء أميركيين

أعلنت الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر غروشكو، بحث سبل منع وقوع حوادث عسكرية خطيرة، والوضع حول معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، خلال لقائه الخبراء الأميركيين في مجال مراقبة التسلح.

موسكو، 25 يوليو/تموز، سبوتنيك. وقالت في بيان: "جرى تبادل للآراء حيال قضايا الاستقرار الاستراتيجي الحيوية، مع التركيز على تحليل الوضع فيما يتعلق بمعاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. كما تم بحث سبل تفادي الحوادث العسكرية الخطيرة".