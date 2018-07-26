تعديل جديد للحصول على الجنسية الروسية

تعمل وزارة التربية والتعليم الروسية بالتعاون مع وزارة الداخلية، على تطوير منهاج مشترك لتقييم مستوى الكفاءة باللغة الروسية للراغبين بالحصول على الجنسية الروسية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

فبحسب الموقع، إن وزارة التربية والتعليم تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطوير منهج موحد ومحدد لتقييم مستوى الكفاءة باللغة الروسية للراغبين بالحصول على الجنسية.

ووفقا للوزارة، إنه لا يوجد في الوقت الحالي صيغة أو منهج محدد لتحديد مستوى الكفاءة.

© Sputnik . andrei iglov وزارة الداخلية الروسية تعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للاختصاصيين الأجانب

وتعتبر معرفة اللغة الروسية ضمن الشروط الواجب توفرها لإمكانية التقدم للحصول على الإقامة بشكليها الدائمة والمؤقتة بالإضافة للجنسية الروسية.

وفي وقت سابق، أوصى الخبراء الذين شاركوا في مؤتمر "اللغة الروسية ومشاكل التكيف الاجتماعي الثقافي للمواطنين الأجانب في روسيا" بنسخته السادسة، بأن يكون هناك مستوى محدد من المعرفة باللغة الروسية للراغبين بالحصول على الجنسية.