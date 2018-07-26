الولايات المتحدة تعترض على المبادرة الروسية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي

اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخدام حق نقض الفيتو، اليوم الخميس، على مبادرة أطلقتها روسيا بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

© REUTERS / Stephanie Keith "فيتو" روسي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا في مجلس الأمن

وعرضت روسيا تفاصيل المبادرة الروسية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي، وتضمنت التسوية لحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية وفق المعايير الدولية.

لكن المبادرة الروسية اصطدمت بفيتو من الجانب الأمريكي الذي اعترض على المبادرة وطرح تعديلات عليها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار عربي بشأن القدس، ونص على "عدم الاعتراف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967"، "والامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.

كما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن القدس تقدمت به مصر في الأمم المتحدة ويدعو إلى سحب إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل.