كاسحة الجليد النووية "ليدر" تبنى في منطقة الشرق الأقصى الروسي

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال ريازانتسيف، في جلسة عامة في المعرض البحري الدولي في فلاديفوستوك: "يجري حاليا تشييد مشروع بناء أكبر ثلاثة كاسحات جليد نووية في العالم، وهو مشروع 22220، ومن المقرر أيضا إنشاء سلسلة من كاسحات الجليد بالديزل، وستشارك شركات الشرق الأقصى أيضا في هذا العمل في المستقبل القريب، وسيتم بناء موقع كاسحة الجليد "ليدر" الجليدي هنا".

© Sputnik . Igor Russak بالفيديو...أحدث كاسحة جليد روسية تمهد الطريق لغواصة نووية في القطب الشمالي

وفي وقت سابق، ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن الموقع الخاص ببناء "ليدر" الذي يعمل بالطاقة النووية، والذي سيوفر ممرًا على مدار العام للسفن على طول طريق بحر الشمال، سيتم اختياره حتى منتصف تموز/يوليو. وتقدم لبناء كاسحات الجليد، حوض السفن "زفيزدا" ومصنع بحر البلطيق في سانت بطرسبورغ.

وينظر إلى المشروع النووي الجديد 10510 "ليدر"، على أنه أقوى كاسحات جليد نووية في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ميغاوات. وفي وقت سابق، ذُكر أن هناك حاجة إلى ثلاثة كاسحات جليد في القطب الشمالي لتطوير المنطقة القطبية الشمالية.