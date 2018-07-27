روسيا ترصد 14 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 14 خرقا، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 14 خرقا في محافظتي اللاذقية (7) وحلب (6) وحماة (1)، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.

وأشارت الدفاع الروسية في نشرتها إلى العمليات الإنسانية التي نفذها مركز المصالحة الروسي والتي بلغت 1873 عملية إنسانية بوزن إجمالي وصل إلى 2813.46 طن.

كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 9 أشخاص. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 86362.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.