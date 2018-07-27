مجلس الدوما الروسي يعتمد 44 قانونا جديدا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أن المجلس اعتمد 44 قانونا ضروريا من أصل 67 في إطار خطة الدعم التشريعي لرسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الجمعية الفدرالية للاتحاد الروسي.

موسكو-سبوتنيك. وقال فولودين متحدثا خلال جلسة الربيع الختامية للمجلس: "لقد حددنا لأنفسنا بمشاركتكم أولوية دعمها التشريعي، وكجزء من الخطة الأصلية كان علينا أن نعتمد 67 قانونا.

ونخطط للنظر في 18 مشروع قانون في الخريف، ونتوقع خمس مبادرات من الحكومة قبل نهاية العام".

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وأشار فولودين، إلى أن العمل على مشاريع القوانين هذه "بالغ الأهمية"، لأنها تشكل الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية المحددة في المرسوم الرئاسي لشهر أيار/مايو، مضيفا "وفي هذا يكمن نمو الدخل الحقيقي للمواطنين ومعاشات التقاعد فوق معدل التضخم، أي خفض

مستوى الفقر إلى النصف، وزيادة متوسط العمر المتوقع لأكثر من 80 سنة.

ولحل هذه المشاكل، نحتاج للوصول لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، ونعمل من أجل هذا معكم، فقط في تموز/يوليو، تم النظر في 22 مشروع قانون تحل المهام المتعلقة بتنفيذ المشاريع الوطنية".

وأضاف فولودين: " ننطلق من فرضية أن النهج المتكامل مطلوب لحل مشكلة زيادة متوسط العمر المتوقع، وينبغي أن تشمل زيادة توافر ونوعية الرعاية، وتزويد المواطنين بالأدوية الحيوية".

هذا ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد، يوجه خطابا إلى الجمعية الاتحادية، رسالة حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.

ويعد هذا الخطاب وثيقة سياسية وقانونية تعبر عن رؤية التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا في المستقبل القريب، ويشمل الخطاب، الوضع الاقتصادي والفكري والسياسي، وكذلك مقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما والاتحاد.