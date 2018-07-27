بوتين يشارك بالذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر غدا، المراسم الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ1030 لمعمودية روسيا ( روس كييف).

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "في 28 تموز/ يوليو، يشارك فلاديمير بوتين، في احتفالات رسمية بمناسبة الذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة، ويقام قداس إلهي أمام النصب التذكاري للأمير فلاديمير المعادل الرسل (الأمير الذي عمّد روسيا) في تلة "بوروفتسكي"، يسبقه قداس إلهي احتفالي في ساحة كاتدرائية كرملين موسكو، وموكب "الصليب المقدس" إلى النصب التذكاري للأمير فلاديمير".

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ويذكر أن الآلاف من المؤمنين، بما في ذلك ممثلين ورؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية من مختلف البلدان، سيشاركون في الاحتفالات.

ويتم إحياء يوم معمودية روس (روس-كييف) في يوم عيد الأمير القديس فلاديمير المعادل الرسل يوم 28 تموز/ يوليو، الذي بفضله اعتنقت بلاد "روس-كييف" الدين المسيحي في عام 988.

حيث اعتنق الأمير فلاديمير المسيحية، وجعلها الدين الرسمي للدولة، وقد أصبح فلاديمير فيما بعد قديسا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وأصبحت الأخيرة والدولة مرتبطة دائما ارتباطا وثيقا.