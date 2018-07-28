أشهر دبابة روسية تنتظر زيادة قدراتها

كشف ذلك صناع الدبابات الروسية من مصنع "أورال فاغون زافود"، موضحين أنهم أعدوا مشروع تحديث وتطوير دبابة "تي-72".

وأبلغ نائب مدير عام "أورال فاغون زافود" مؤتمرا صحفيا في 28 يوليو/تموز أنه تمت إحالة مشروع تطوير الدبابة الأسطورية إلى وزارة الدفاع الروسية.

وقال فياتشيسلاف خاليتوف، نائب مدير عام "أورال فاغون زافود": "تعيش هذه الدبابة الأسطورية المعمرة منذ سبعينات القرن الماضي ولا تنوي إنهاء حياتها".

ودخلت دبابة "تي-72" الخدمة في القوات المسلحة السوفيتية في عام 1973. ثم دخلت دبابات "تي-72" الخدمة في جيوش الدول الأخرى الأعضاء في حلف وارسو.

كما حصلت جيوش دول خارج حلف وارسو مثل الهند والعراق وسوريا وفنلندا على دبابات "تي-72".