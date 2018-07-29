القبض على رجل هاجم شرطي بالقرب من سفارة سلوفاكيا بموسكو

صرح المكتب الصحفي التابع لوزارة داخلية العاصمة موسكو، اليوم الأحد، بأن الشرطة احتجزت رجلا كان قد هاجم شرطيا بجانب السفارة السلوفاكية بموسكو مستخدما سكين.

موسكو — سبوتنيك. وأوضخ المكتب الصحفي، لوكالة "سبوتنيك": "أنه نتيجة لأنشطة البحث العملياتية، قام رجال شرطة المدينة باعتقال مواطن يشتبه في أنه تسبب في إصابات جسدية لضابط شرطة بالقرب من منزل رقم 33 في شارع بريست 1"، ويجري حاليا، تسليم المعتقل للتحقيق معه.

© AFP 2018 / HARALD TITTEL سلوفاكيا تصدر ورقة نقدية خاصة في يوم النصر

في سياق آخر، أعلن وزير الدفاع السلوفاكي بيتر غايدش، في وقت سابق، أن حكومة بلاده قررت شراء 14 مقاتلة من طراز "إف- 16 بلوك 70/72" من الولايات المتحدة بهدف الاستعاضة عن طائرة "ميغ 29 " التي في الخدمة حاليا لدى القوات الجوية للجمهورية.

وقال غايدش خلال كلمة عقب اجتماع الحكومة مع مجلس الأمن الجمهوري والتي تم بثها على قنوات التلفزيون: "استنادا إلى التحليل الذي قمنا به، اتخذنا القرار الأفضل، لأن الحديث يدور حول الطائرات الأكثر حداثة، والتي من وجهة نظر التكلفة والجودة والقدرات، ومع مراعاة ما يمكن أن تتحمله جمهوريتنا، ليس لها منافس".