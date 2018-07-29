القبض على رجل هاجم شرطي بالقرب من سفارة سلوفاكيا بموسكو

موسكو — سبوتنيك. وأوضخ المكتب الصحفي، لوكالة "سبوتنيك": "أنه نتيجة لأنشطة البحث العملياتية، قام رجال شرطة المدينة باعتقال مواطن يشتبه في أنه تسبب في إصابات جسدية لضابط شرطة بالقرب من منزل رقم 33 في شارع بريست 1"، ويجري حاليا، تسليم المعتقل للتحقيق معه.
وقال غايدش خلال كلمة عقب اجتماع الحكومة مع مجلس الأمن الجمهوري والتي تم بثها على قنوات التلفزيون: "استنادا إلى التحليل الذي قمنا به، اتخذنا القرار الأفضل، لأن الحديث يدور حول الطائرات الأكثر حداثة، والتي من وجهة نظر التكلفة والجودة والقدرات، ومع مراعاة ما يمكن أن تتحمله جمهوريتنا، ليس لها منافس".
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