بوتين: الأسطول الروسي ينجح في حل قضايا الدفاع ويلعب دورا هاما في توفير التعددية الاستراتيجية

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بوتين: الأسطول الروسي ينجح في حل قضايا الدفاع ويلعب دورا هاما في توفير التعددية الاستراتيجية