اختفاء الشمس بشكل غامض في روسيا (فيديو + صور)

تعرضت مدينة ياكوتيا الروسية، في 20 يوليو/ تموز، إلى ظاهرة غامضة، حيث اختفت الشمس في بعض المناطق الشمالية من المدينة في منتصف النهار، وأصبحت في ظلام دامس من الساعة 11 صباحا إلى 14:00 ظهرا.

وبدأ الظلام يحل بشكل سريع عند الساعة الحادية عشر صباحا، حيث اعتقد السكان المحليون في البداية أن عاصفة ما كانت تقترب، ولكن في وقت لاحق، أصبح لون السماء أصفرا مائلا إلى الإحمرار.

В Якутии неизвестное явление на три часа "заслонило" Солнце



▶ https://t.co/hMxqesDGAm pic.twitter.com/hKXPilAYk7 — Yaplakal.com (@yaplakalcom) July 27, 2018

ويعتقد العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الظاهرة تعود إلى كسوف الشمس، بينما قال مستخدمون آخرون أن قمرا اصطناعيا انفجر في طبقة الستراتوسفير وحجب دخانه الكثيف ضوء الشمس، وفق موقع "وان".

وانتاب شعور بالخوف والفزع بعضهم الآخر من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فمنهم من قال إنه هجوم للكائنات الفضائية على المدينة، والبعض الآخر قال إن هذه الظاهرة تعود إلى سقوط نيزك، ولكن لا يزال مجهولا إلى الآن سبب حدوث هذه الظاهرة.