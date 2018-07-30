الوفد الإيراني يعتزم بحث عودة اللاجئين إلى سوريا مع دي ميستورا

كشف مصدر في الوفد الإيراني إلى محادثات سوتشي حول سوريا، أن الوفد يعتزم بحث مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا.

سوتشي — سبوتنيك . وقال المصدر: "مسألة تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا خلال لقاءات الوفد الإيراني اليوم الإثنين".

وأضاف: "سيلتقي الوفد اليوم مع دي ميستورا".

وانطلقت صباح اليوم الإثنين في سوتشي، جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا، بلقاء ثنائي جمع الوفد الروسي مع وفد الحكومة السورية. وتعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد من الأردن كمراقب ووفدي الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، وكذلك وفد يمثل المعارضة السورية المسلحة يرأسه أحمد طعمة، رئيس "الحكومة السورية المؤقتة" (المعارضة) السابق.