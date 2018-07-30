أوكرانيا تدرس اتخاذ خطوة جديدة بشأن نزاع حول السكك الحديدية مع روسيا

أكدت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية، أن أوكرانيا تدرس استئناف حكم منظمة التجارة العالمية بشأن النزاع مع روسيا حول عربات السكك الحديدية.

© Sputnik . Evgenya Novozhenina أوكرانيا وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق

كييف — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة: "يجري العمل على المستوى الوزاري للنظر في إمكانية الاستئناف فيما يتعلق بالمطالب الأوكرانية التي لم يؤخذ بها".

وتجري وزارة الاقتصاد تحليلاً مفصلاً للتقرير، ولا سيما "تقييم الحقيقة، وتحليل نتائج نظر فريق الخبراء في مسألة التقييد المنهجي للواردات". بالإضافة إلى ذلك، تجري الوزارة تحليلاً لموقف روسيا المحتمل في حالة تقديم استئناف ضد قرار من هذا القبيل لمنظمة التجارة العالمية.

وكان رئيس قسم المفاوضات التجارية بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، مكسيم ميدفيدكوف، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن روسيا ربحت قضيتها ضد أوكرانيا في منظمة التجارة العالمية بشأن عربات السكك الحديدية وأسهم تغيير الاتجاهات.

هذا ورفعت أوكرانيا قضية ضد روسيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ، بشأن القيود المفروضة على استيراد عربات السكك الحديدية الأوكرانية وأسهم تغيير الاتجاهات.

وجوهر هذا الادعاء هو أنه منذ عام 2013، فإن روسيا، وفقا للجانب الأوكراني، تقيد بشكل غير مقبول توريد عربات السكك الحديدية، وأسهم تغيير الاتجاهات، ومكونات أخرى من أوكرانيا.