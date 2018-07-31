إيقاف إنتاج محركات صواريخ بروتون حتى نهاية العام

موسكو — سبوتنيك. وقال أربوزوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سيتم إيقاف إنتاج المحركات في إطار المتطلبات التي وضعها مركز أبحاث "خرونيتشيف"، سيتم إيقافه في مدينة بيرم هذا العام. إذا لم تكن هناك عقود جديدة لإطلاق صواريخ بروتون، فلن يتم إنتاج هذه المحركات من بداية العام المقبل".
وأضاف: "من المقرر أن يتم التركيز على تصنيع منتجات جديدة على موقع المشروع الواقع في الريف (نوفيي ليادي) مع مراعاة المبادئ التنظيمية والتكنولوجية واللوجستية الحديثة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه وضع مهمة لوقف إنتاج (محركات)"بروتون"، بعد تنفيذ العقود الحالية، ومن ثم سيتم الإطلاق فقط عبر صاروخ "أنغارا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)