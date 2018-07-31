إيقاف إنتاج محركات صواريخ بروتون حتى نهاية العام

صرح المدير العام لمؤسسة "اينيرغوماش"، إيغور أربوزوف، أن تصنيع محركات الصواريخ الحاملة الثقيلة من فئة "بروتون-أم" سيتوقف حتى نهاية هذا العام.

موسكو — سبوتنيك. وقال أربوزوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سيتم إيقاف إنتاج المحركات في إطار المتطلبات التي وضعها مركز أبحاث "خرونيتشيف"، سيتم إيقافه في مدينة بيرم هذا العام. إذا لم تكن هناك عقود جديدة لإطلاق صواريخ بروتون، فلن يتم إنتاج هذه المحركات من بداية العام المقبل".

© Sputnik . Oleg Urusov صاروخ "بروتون" أكمل مهمته التاريخية وحان الوقت للانتقال إلى "أنغارا"

وأضاف: "من المقرر أن يتم التركيز على تصنيع منتجات جديدة على موقع المشروع الواقع في الريف (نوفيي ليادي) مع مراعاة المبادئ التنظيمية والتكنولوجية واللوجستية الحديثة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه وضع مهمة لوقف إنتاج (محركات)"بروتون"، بعد تنفيذ العقود الحالية، ومن ثم سيتم الإطلاق فقط عبر صاروخ "أنغارا".