روسيا ترصد 15 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: " رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 15 خرقا، بينما رصد الجانب التركي 6 خروقات.

© Sputnik . Morad Saeed روسيا ترصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: "الوضع العملياتي في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 15 خرقا في محافظتي اللاذقية (6) وحلب (8) وحماه (1) بينما رصد الجانب التركي 6 خروقات، جميعها غي محافظة حلب.

هذا وأشارت الدفاع الروسية، إلى العمليات الإنسانية التي نفذها مركز المصالحة الروسي حيث بلغت 1877 عملية إنسانية بوزن إجمالي وصل إلى 2855.76 طن.

كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 9 أشخاص. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 86751 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.