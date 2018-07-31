خبير: علاقات باكستان مع روسيا لن تتغير بوصول الوسطيين إلى السلطة

وقال يفسييف لوكالة سبوتنيك: "تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، التي يهتم بها خان، ستؤدي إلى مشاكل في العلاقات الروسية الباكستانية. لكن الكثير يعتمد على البرلمان والعسكريين. أعتقد أن العسكريين سيواصلون المسار لتطوير العلاقات الروسية الباكستانية".
وأعرب عن "اعتقاده أن العلاقات مع روسيا لن تتغير لأنها ليست الشريك الأساسي لباكستان، لكن باكستان تأخذ بعين الاعتبار أن روسيا شريك قريب. لا ينبغي أن يحدث تدهور في العلاقات، لكنني لا اعتقد أن يكون هناك تحسن".
من الجدير بالذكر، أن حركة الإنصاف الباكستانية، حصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على 115 مقعداً من أصل 272 في الجمعية الوطنية متقدمة على أكبر منافسيها "الرابطة الإسلامية" و"حزب الشعب".
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