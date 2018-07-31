خبير: علاقات باكستان مع روسيا لن تتغير بوصول الوسطيين إلى السلطة

أفاد نائب مدير معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، فلاديمير يفسييف، اليوم الثلاثاء، أن استلام حركة الإنصاف الوسطية للسلطة، وزعيمها عمران خان، في باكستان لن يؤدي إلى تغييرات في العلاقات الباكستانية الروسية، وذلك لأن روسيا شريك مهم لباكستان، لكنه ليس الأساسي.

وقال يفسييف لوكالة سبوتنيك: "تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، التي يهتم بها خان، ستؤدي إلى مشاكل في العلاقات الروسية الباكستانية. لكن الكثير يعتمد على البرلمان والعسكريين. أعتقد أن العسكريين سيواصلون المسار لتطوير العلاقات الروسية الباكستانية".

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA حزب المعارضة الرئيسي في باكستان يطالب بتحقيق في التلاعب بالانتخابات

وأشار الخبير أن العسكريين هم من بادر إلى التقارب مع روسيا ، لأنهم مهتمون بتوريدات الأسلحة الروسية والتعاون العسكري، لكن خان يدعو لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والصين.

وأعرب عن "اعتقاده أن العلاقات مع روسيا لن تتغير لأنها ليست الشريك الأساسي لباكستان، لكن باكستان تأخذ بعين الاعتبار أن روسيا شريك قريب. لا ينبغي أن يحدث تدهور في العلاقات، لكنني لا اعتقد أن يكون هناك تحسن".

من الجدير بالذكر، أن حركة الإنصاف الباكستانية، حصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على 115 مقعداً من أصل 272 في الجمعية الوطنية متقدمة على أكبر منافسيها "الرابطة الإسلامية" و"حزب الشعب".