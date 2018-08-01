لقاء لافروف وبومبيو في سنغافورة يواجه صعوبات كبيرة

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه لا تزال هناك صعوبات كبيرة في مطابقة جدولي أعمال وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي مايك بومبيو، لتنظيم لقاء بينهما "على هامش" الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في سنغافورة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال هناك صعوبات كبيرة في مطابقة جدواي أعمالهما".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova لافروف يعتزم بحث التحضير لقمة بوتين وآبي مع وزير الخارجية الياباني

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، بأنه لم تتم مناقشة زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو لروسيا، لكن من المحتمل أن يلتقي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال فعاليات دولية، مشيرا إلى أن كل ذلك يعتمد على تطابق جدولي أعمالهما.

من الجدير بالذكر أن اجتماع وزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يعقد في سنغافورة من 30 تموز/يوليو إلى 4 آب/أغسطس، ومن المقرر مشاركة الوزيرين، الروسي والأمريكي، في هذه الفعالية.