جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 9 أشخاص متورطين بالتعامل مع "داعش"

أعلن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن موظفي الجهاز اعتقلوا تسعة أشخاص في منطقة كالينينغراد، شاركوا بأعمال تجنيد لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي.

كالينينغراد — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجهاز: "أثناء العملية الخاصة (لرجال الأمن)، تم اعتقال تسعة أشخاص من خلية سرية متطرفة، تورطوا في أنشطة المنظمة الإرهابية الدولية "داعش"، وقاموا بنشاط لتجنيد أشخاص في منطقة كالينينغراد لصالح الجماعة الإرهابية المذكورة".

Public relations center of Federal Security Service جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعترض قناة تهريب أسلحة من أوروبا إلى روسيا

وأشار البيان، إلى أن عناصر جهاز الأمن، لاحظوا أن أفراد المجموعة (الإرهابية) قاموا باستمالة إيديولوجية سكان المنطقة أيديولوجياً، وقاموا بتوزيع أدبيات محظورة بين المؤيدين، ورسخوا في عقولهم الطابع الإجرامي والإرهابي، ونتيجة لأنشطة المعتقلين، توجه مواطنان روسيان إلى سوريا للمشاركة في المعارك ضمن صفوف "داعش" (المحظور في روسيا).

وأضاف البيان، بأنه خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المعتقلين، تمت مصادرة ثماني قطع من الأسلحة النارية ومسدسات لإحداث الصدمة، وقنبلة من طراز "أف-1" وفتيل مخصص لها، و 168 طلقة من عيارات مختلفة، وكذلك حواسيب محمولة، وهواتف نقالة، وبطاقات مصرفية، وأدبيات دينية.

وتابع البيان بأنه تم فتح قضايا جنائية بحق أربعة معتقلين، كما تجري تحريات بشأن المعتقلين الآخرين لإثبات تورطهم في الأنشطة الإرهابية.