تسجيل
07:00 02 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    مشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى.

    الصحفيون الروس المقتولون في أفريقيا الوسطى أرادوا الوصول إلى قاعدة "بيرنغو"

    © AFP 2018 / Edouard Dropsy
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أفاد مركز إدارة التحقيقات غير الحكومي، في بيان، أن الصحفيين الروس الذين لقوا حتفهم في جمهورية أفريقيا الوسطى يوم الأحد، حاولوا الوصول إلى قاعدة بيرنغو، لكنهم لم يستطيعوا ذلك، لأنه طُلب منهم تصريح من وزارة الدفاع في جمهورية إفريقيا الوسطى.

    موسكو — سبوتنيك. وقال البيان: "أورهان جمال، ألكسندر راستورغيف وكيريل رادشينكو، سافروا إلى عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى مدينة بانغي، صباح يوم السبت، 27 تموز/ يوليو. يوم الأحد، حاولوا الوصول إلى قاعدة بيرنغو، حيث يقوم المرتزقة الروس (من المفترض) بتدريب الجيش الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى، لم يتمكنوا من الوصول إلى القاعدة، لأنهم كانوا مطالبين بتصريح من وزارة الدفاع في جمهورية إفريقيا الوسطى".

    مقاتلين في أفريقيا الوسطى
    © REUTERS / Luc Gnago
    اكتمال إجراءات تحديد هوية الصحفيين الروس المقتولين في أفريقيا الوسطى
    وتم تحديد الهدف التالي للمجموعة وهي مدينة بامباري، حيث كان لديهم موعد مع موظف في هيكل الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

    وأضاف البيان:

    كان يتعين عليه تقديم معلومات عن الوضع بالنسبة لمدربين عسكريين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى والمساعدة في تصوير مناجم الذهب في نداسيما، كما وعدهم بإجراء اتصالات بمسؤولين كانوا على استعداد للتواصل عبر التسجيل في بانغي.

    ويشير مركز إدارة التحقيقات، إلى أن القتلى كانوا في جمهورية أفريقيا الوسطى لتصوير مواد "حول أنشطة الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، في هذا البلد، في إطار مشروع مشترك مع مركز إدارة التحقيقات".

    وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 30 تموز/يوليو، عن مصرع ثلاثة أشخاص في جمهورية أفريقيا الوسطى، يحملون فقط وثائق صحفيين، بأسماء، كيريل رادتشينكو، ألكسندر راستوغويف وأورهان جمال، وفتحت لجنة التحقيقات اليفدرالية الروسية تحقيقا في القضية تحت مادة "القتل". وتعمل السفارة الروسية على مسألة إرسال جثامين الصحفيين القتلى إلى أرض الوطن، في أقرب وقت.

     

    انظر أيضا:

    لجنة حماية الصحفيين تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في مقتل ثلاثة صحفيين روس
    زاخاروفا: لم يخف أحد وجود مدربين عسكريين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى
    الخارجية الروسية تحقق بحادثة مقتل مواطنين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى
    علماء روس يكتشفون أسرارا جديدة بشأن "هرم خوفو"
    بوتين يشارك بالذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة
    شركة "روس غيولوغيا" توقع اتفاقا مع السودان للتنقيب في جرف البحر الأحمر
    الدفاع الروسية تنفي أنباء زعمت مقتل عسكريين روس في سوريا جراء عملية إرهابية
    نواب روس: العمل جار لعودة الحوار البرلماني مع الولايات المتحدة
    الكلمات الدلالية:
    مقتل, وزارة الدفاع في جمهورية إفريقيا الوسطى, صحفيين, أفريقيا الوسطى, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الجسر الذهبي في مدينة با نا هيلز، فيتنام، 31 يوليو/ تموز 2018
    بين يدي السماء... الجسر الذهبي في فيتنام
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك