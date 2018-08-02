دراجة نارية جديدة تدخل "مرآب بوتين"...صور

كشف مصدر أمني مطلع على أن الدراجة النارية من ضمن مشروع "كورتيج" لم تدخل بعد المرآب الرئاسي الخاص، ولاتزال بمرحلة التصنيع.

وبحسب المصدر، فإن التسليم قد يكون في 2019.

وذكر سيرغي تشيميزوف رئيس مؤسسة "روستيخ" المصممة والمسؤولة عن مشروع "كورتيج"، في وقت سابق، بأن الدراجة النارية ستدخل السوق حاملة العلامة التجارية "IZH" وسيتم بيعها في روسيا والخارج.

© Sputnik . Russian Presidential Press Office/Sergei Savostianov/Pool "كورتيج" تنال إعجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين(فيديو)

وتحدث تشيميزوف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2018، عن أن الدراجة لم تجتز بعد جميع الاختبارات، ولكن النموذج الأولي موجود بالفعل.

يذكر بأن مشروع "كورتيج" هو عبارة عن مجموعة من السيارات الفخمة للرؤساء، وتضم سيارة ليموزين وسيارة سيدان وسيارة "ميني فان" وسيارة ذات دفع رباعي "للمناطق الوعرة" ستظهر في العام المقبل.

© Photo/ Kalashnikov Media/Moroz Valerij الدراجة النارية "izh" من مشروع "كورتيج"

وانطلق مشروع "كورتيج" في 2012، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أوكل وظيفة تأمين عدد من السيارات اللازمة لخدمة الكرملين والحكومة، لمؤسسات صناعية روسية لتأمينها وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي.

والعمل على استبدال السيارات الأجنبية بهذه السيارات، بالإضافة لتسويقها عالميا.

واستقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مراسم تنصيبه، سيارة ليموزين الكرملين الجديدة والتي تنتمي لهذا المشروع.