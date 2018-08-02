النواب الروس والأمريكان يبحثون العقوبات الأمريكية على روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال جاباروف لوكالة "سبوتنيك": "قد نبحث موضوع العقوبات الجديدة خلال اللقاء، هذا يمكن أن يحدث. عموما هذا يهمنا بالطبع، كم من الأمريكيين سيستخدمون اسطوانة العقوبات المستهلكة…".
وشملت العقوبات الشركات التالية: "ديجيتال سيكيوريتي" و"دايف تيخ سنتر" ومعهد البحوث العلمية "كوانت"، و"إيمبيدي"، و"إربسكان" وتؤكد المالية الأمريكية أن هذه المؤسسات مرتبطة جميعها بجهاز الأمن الفدرالي الروسي، كما شملت القائمة، كلا من أوليغ تشيركوف وفلاديمير كاغانسكي وألكسندر تروبين، وجميعهم مرتبطون بشركة "دايف تيخ سنتر".
بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نتيجة توسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا ستكون صفراً، مؤكدة على أن إجبار روسيا على تغيير مسارها المستقل على الساحة الدولية لن ينجح.
وجاء في بيان الخارجية الروسية:
لن تهدأ واشنطن في فرض عقوباتها، مرة أخرى شملت (العقوبات)، عددا من المواطنين والشركات الروسية. النتيجة، كما كانت من قبل، ستكون صفراً. لن يتحقق إجبار روسيا على تغيير المسار المستقل على الساحة الدولية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)