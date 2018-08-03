الخارجية الروسية تكشف ملابسات مقتل الصحفيين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى

صرحت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن الهجوم على الصحفيين الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى من قبل مجهولين كان بهدف السرقة والسطو.