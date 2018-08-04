السفير الروسي في بريطانيا: طرد الدبلوماسيين الروس من بريطانيا يعقد أعمال السفارة

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، تعليقا على الإجراء البريطاني، "بالطبع كان له تأثيرا سلبيا. وللأسف، لن نتمكن من القيام بالمهام القنصلية على أكمل وجه بسبب نقص العاملين".
وكانت حادثة تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد أثارت أكبر أزمة في العلاقات الروسية البريطانية في السنوات الأخيرة.
يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)