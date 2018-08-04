السفير الروسي في بريطانيا: طرد الدبلوماسيين الروس من بريطانيا يعقد أعمال السفارة

قال السفير الروسي في بريطانيا، ألكساندر ياكوفينكو، اليوم السبت، إن قرار بريطانيا طرد الدبلوماسيين الروس على خلفية حادث تسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، قد أثر سلبا على أعمال السفارة الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، تعليقا على الإجراء البريطاني، "بالطبع كان له تأثيرا سلبيا. وللأسف، لن نتمكن من القيام بالمهام القنصلية على أكمل وجه بسبب نقص العاملين".



© AFP 2018 / Jean-Pierre Clatot السفير الروسي في بريطانيا يتطلع للقاء وزير الخارجية البريطانية

وتابع السفير أن متوسط الفترة اللازمة لإصدار تأشيرات بريطانية للدبلوماسيين الروس يترواح ما بين عام وعام ونصف، وهو ما وصفه بالأمر "غير الطبيعي". وقال في حواره، "لا يستطيع الدبلوماسيون الحصول على تأشيرة بريطانية، ومتوسط فترة الانتظار يتراوح ما بين عام وعام ونصف، وهو ما يعد غير طبيعي على الإطلاق، وهذا لا يحدث في أية دولة في العالم".

وكانت حادثة تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد أثارت أكبر أزمة في العلاقات الروسية البريطانية في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".