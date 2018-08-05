"مفاجأة" بشأن وظيفة ستيفن سيغال في الخارجية الروسية

أوضحت وزارة الخارجية الروسية، تفاصيل إضافية بشأن تعيينها للممثل الهوليوودي، ستيفن سيغال.

موسكو — سبوتنيك.وأشارت الوزارة إلى أن الوظيفة "اجتماعية سياسية وبدون مقابل مالي"، وهو ما أكده أيضا الحساب الرسمي للسفارة الروسية في الولايات المتحدة، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، عن تعيين ستيفن سيغال الذي يحمل الجنسية الروسية ممثلا لوزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية — الأمريكية.

© AP Photo / Bill Haber أول تعليق من ستيفن سيغال بعد تعيينه في الخارجية الروسية

وقالت الخارجية في بيان: "تم تعيين ستيفن سيغال ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية- الأمريكية، وتتمثل المهمة في المساهمة في زيادة تطوير العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجال الثقافة والفن والتبادل بين الجمهور والشباب، وما إلى ذلك".

هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في أواخر عام 2016 يقضي بمنح الجنسية الروسية للمنتج والممثل الشهير ستيفن سيغال.

وقال بوتين خلال تسليمه جواز السفر لـ"سيغال": "أود أن أهنّئك، وآمل أن يكون ذلك — رغم صغره — بادرة ومؤشرا على التطبيع التدريجي في العلاقات بين البلدين".