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17:17 06 أغسطس/ أب 2018
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    مدرعة روسية رباعية الدفع شيرب

    وحش روسي برمائي يعمل في جميع الظروف المناخية دون توقف (فيديو + صور)

    © Sputnik . Dmitry Shorkov
    روسيا
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    في إطار الألعاب الدولية الرابعة للجيوش "ARMI-2018" المقامة على أرض المجمع العسكري "ألابينو" في ضواحي موسكو، تم عرض معدات عسكرية ومعدات ثنائية الاستخدام (في الحالات العسكرية والمدنية).

    وقد تم عرض المدرعة الروسية "شيرب"، التي لا يعيقها أي شي، المنتجة من قبل مصنع في مدينة سان بطرسبورغ الذي يحمل نفس اسم المدرعة، حيث أنها مصممة للحركة في ظروف التضاريس الوعرة وفي الأماكن التي لا تستطيع سيارة الجيب أو شاحنة  ذات دفع رباعي أو جرار زراعي العبور.

    مدرعة روسية رباعية الدفع شيرب
    © Sputnik . Dmitry Shorkov
    مدرعة روسية رباعية الدفع "شيرب"

    وقد تحدث بشكل مفصل عن هذه المركبة لمراسل "سبوتنيك"، قائد مجموعة اختبار القيادة في مصنع "شيرب"، بافل ليبيشينكوف، قائلا إن "مدرعتنا شاملة من حيث مجالات التطبيق. يمكنها الانتقال دون عقبات عبر المستنقعات، وفوق الطين، والرمل، ويمكنها اجتياز الأماكن المائية والجليدية. وهذا يعود إلى نظام تنظيم ضغط الهواء في الإطارات، حيث يستطيع قائد المركبة التحكم بالضغط من مكان جلوسه. كما أنه نملك إطارات فريدة، حيث تعتبر الوحيدة في العالم التي تمتلك ضغطا منخفضا للغاية مع حماية عالية. ومن أجل زيادة أو خفض معدل الضغط في الإطارات، لا يستغرق الأمر أكثر من 40 ثانية، حيث لا تمتلك السيارة مضخة هواء، ولكن يوجد غاز داخل الإطارات".

    توجد تقنية مشابهة لمركبتنا ولكن لا توجد نظائر مباشرة لها.

    مدرعة روسية رباعية الدفع شيرب
    © Sputnik . Alexei Danichev
    مدرعة روسية رباعية الدفع "شيرب"

    تعتبر مدرعة "شيرب" سيارة تسلسلية يتم إنتاجها منذ 3 سنوات. وقد تم اختبارها في أقسى الظروف المناخية. وقد اجتازت ثلاث مدرعات ذات أربع عجلات، وأخرى ذات عشرة عجلات، في عام 2017، خلال رحلة استكشافية "إلى الشرق"، مسافة 10 آلاف كم بنجاح عبر شمال روسيا من أرخانغيلسك إلى بتروبافلوفسك كامتشاتسكي عبر الأماكن البرية وغير المأهولة تماما على طول الدائرة القطبية الشمالية…

    وقال مختبر المدرعة، بافل ليبيشينكوف، "مدرعتنا تعمل في أي ظرف مناخي، وهناك 10 مدرعات صالحة لجميع التضاريس والتي تتكيف مع المناطق المدارية، تعمل بنجاح في أفريقيا، حيث تم التعديل بشكل طفيف على نظام التكييف فقط، ولكن نحن على ثقة أنها ليست بحاجة إلى هذا التعديل، ولكن من أجل الأمان قمنا بذلك. وخلال الألعاب الدولية الرابعة للجيوش في ضواحي موسكو تعمل المدرعة بشكلها الطبيعي رغم درجات الحرارة المرتفعة".

    القدرات الفريدة للمدرعة لفتت انتباه الأسواق الأجنبية

    وقال بافل "لدينا مكاتب مبيعات في الولايات المتحدة وكندا وعدد من البلدان في أمريكا الجنوبية، في بولندا وليتوانيا. بينما المبيعات للوكلاء تنتشر حول العالم تقريبا. وتتراوح الأسعار بين 97 ألف دولار إلى 107 ألف دولار للمدرعة الواحدة".

    الكلمات الدلالية:
    وحش روسيا, مدرعة روسية برمائية, مدرعة روسية, روسيا
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