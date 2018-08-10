الخارجية الروسية تدعو لتحقيق صارم بعد مقتل عشرات الأطفال في اليمن

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن قلقها الشديد حيال مقتل عدد من المدنيين في اليمن جراء غارات للطيران الحربي التابع للتحالف العربي، وطالبت الخارجية بفتح تحقيق فوري بالحادثة لعدم تكرار مثل هذه المآسي.