حقيقة تعليق التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وروسيا

موسكو — سبوتنيك. وقالت ممثلة الصليب الأحمر الروسي رايسا لوكوتكوفا: "التمويل مستمر، وبطبيعة الحال نواصل التعاون مع المكتب الرئيسي، وبالطبع التفاعل مستمر ولم يتوقف".

© Sputnik . Maxim Blinov الصليب الأحمر يدق ناقوس الخطر في كوريا الشمالية

وأضافت لوكوتكوفا "هناك تمويل عندما يبدأ برنامج في مكان ما، على سبيل المثال عندما بدأ البرنامج في شمال القوقاز. كما مولت اللجنة الدولية الكثير من البرامج، والآن هناك تقليص وما إلى ذلك، وهذا شأن داخلي".

وأكملت "لكن الصليب الأحمر الروسي لم يعلق أبدا العلاقات مع لجنة الصليب الأحمر الدولية ولم يخطط أبدا للقيام بذلك، ومن غير المفهوم إطلاقاً من أين تظهر مثل هذه الأنباء".

ونشرت وكالة "زناك.كوم" نقلا عن مصادر في الصليب الأحمر الروسي، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر علق التعاون مع المكتب الروسي وكذلك التمويل.