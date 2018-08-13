بيسكوف: بوتين لم يعط بعد تعليمات للرد على العقوبات الأمريكية الجديدة

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين 13 آب/أغسطس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعط بعد تعليمات، بخصوص رد موسكو على العقوبات الأمريكية، حتى تدخل حيز التنفيذ، وأن موسكو سترد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس أعطى أي تعليمات بشأن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة: "في هذه الحال، الحديث يدور حول مبدأ المعاملة بالمثل…، أما بالنسبة لبعض التعليمات، بالطبع لم يعط بعد، لأنه حتى الآن، دعنا نقول أن هناك إعلان عن عقوبات جديدة، وكانت هناك معلومات حول تجهيز حزمة جديدة أو أنه تم تجهيزها بالفعل، ولكنها لم تطبق بعد".

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي: تأثير سوء الإدارة على اقتصادنا أقوى من العقوبات الأمريكية وأضاف بيسكوف: "وبالطبع ليس لدينا معلومات مؤكدة حول تفكير واشنطن في قيود جديدة، والحديث حول أي رد الآن سيكون من الخطأ".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين- الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.