لافروف: سوء استخدام الولايات المتحدة للدولار قد يؤدي إلى إضعافه

وأعلن لافروف "أنا على ثقة، أن سوء استعمال دور الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية سيؤدي إلى إضعاف دورها وتراجعها، وسيتسبب بتجنب المزيد من البلدان، حتى التي لم تقع تحت العقوبات الأمريكية، التعامل بالدولار، والاعتماد على شركاء أكثر موثوقية".
إذ صرح لافروف: "فيما يتعلق بالعقوبات، فقد قلت سابقا إنها غير قانونية، إنها تقوض جميع مبادئ التجارة العالمية، إضافة إلى المبادئ، المعتمدة من قبل قرارات الأمم المتحدة، التي تنص على أن التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير شرعية".
وأكد جاويش أوغلو بدوره على ضرورة الامتناع عن استراتيجية الضغط باستخدام الدولار.
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