لافروف: سوء استخدام الولايات المتحدة للدولار قد يؤدي إلى إضعافه

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماعه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء 14 آب/أغسطس، إن سوء استخدام الولايات المتحدة للدولار سيؤدي إلى إضعافه، إذ أنه قد يدفع البلدان الأخرى إلى الانتقال إلى الدفع بالعملات الوطنية.

وأعلن لافروف "أنا على ثقة، أن سوء استعمال دور الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية سيؤدي إلى إضعاف دورها وتراجعها، وسيتسبب بتجنب المزيد من البلدان، حتى التي لم تقع تحت العقوبات الأمريكية، التعامل بالدولار، والاعتماد على شركاء أكثر موثوقية".

© Sputnik . Ramil Sitdikov لافروف: موسكو تقدر عاليا رفض أنقرة الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

كما أشار لافروف إلى أن العقوبات الأمريكية، بما في ذلك ضد تركيا تقوض جميع مبادئ التجارة العالمية.

إذ صرح لافروف: "فيما يتعلق بالعقوبات، فقد قلت سابقا إنها غير قانونية، إنها تقوض جميع مبادئ التجارة العالمية، إضافة إلى المبادئ، المعتمدة من قبل قرارات الأمم المتحدة، التي تنص على أن التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير شرعية".

وأكد جاويش أوغلو بدوره على ضرورة الامتناع عن استراتيجية الضغط باستخدام الدولار.