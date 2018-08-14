مهرجان للألعاب النارية يزين سماء موسكو في عطلة نهاية الأسبوع

أعلنت مساعدة المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للعلاقات العامة، يوليا فورونينا، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع حضور نحو 700 ألف متفرج إلى مهرجان "روستيخ" الدولي للألعاب النارية، الذي سيقام في موسكو يومي 18-19 آب/ أغسطس.

موسكو — سبوتنيك . وقالت فورونينا خلال مؤتمر صحفي في المركز الصحفي لمجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا": "في العام الماضي، كان هناك نحو 700 ألف متفرج، ليس فقط في الساحة، بل وفي أماكن حول حديقة "براتييفسكي بارك" أيضاً، هذا العام نتوقع أن يصل نفس العدد من المتفجرين، حيث تم بيع 75 بالمئة من التذاكر في أيار/ مايو الماضي، والناس يرغبون بالوصول إلى مكان الحدث".

كما لفتت فورونينا إلى أن الشركة المنظمة للمهرجان هي شركة "بيروتيخنيتشيسكويه تكنولوجيا" لتقنيات الألعاب النارية التابعة لـ"روستيخ"، والحدث مدعوم من قبل حكومة موسكو.

من جانبه، شدد رئيس فرع الرياضة والسياحة في حكومة موسكو، نيكولاي غولياييف، على أنه واثق من أن "هذا المهرجان الرابع (للألعاب النارية)، سيحظى بإعجاب أهل موسكو وضيوفها".

كما لفت غولياييف إلى أن تكاليف المهرجان ستتم تغطيتها من حساب خزينة العاصمة ومساعدات الرعاة، دون ذكر المبلغ الدقيق، الذي وعد بأنه سيتم الإعلان عنه في نهاية المهرجان.

وسيشارك في المهرجان خبراء الألعاب النارية من جميع أنحاء العالم، حيث إنه في اليوم الأول (18 آب/ أغسطس) ستعرض مهارتها فرق من النمسا، بلغاريا، إيطاليا والولايات المتحدة، وفي اليوم التالي (19 آب/ أغسطس) — فرق من أندورا، اليونان، سلوفينيا و بريطانيا. ويخطط لمشاركة فريق من الصين في مهرجان عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" تقوم بتغطية المهرجان بصفة الشريك الإعلامي.