الخارجية الروسية: روسيا تأمل بتطبيع العلاقات مع اليونان

سفيتلوغورسك — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "مرة أخرى، أود التأكيد على أن روسيا ليست البادئة بالخطوات التي أدت إلى تدهور العلاقات الروسية اليونانية. على العكس، ما زلنا ملتزمين بتطوير التعاون مع اليونان وفي جميع الجوانب. نحن نعتبر الوضع الحالي غير طبيعي ومؤقتاً، ونأمل بالتغلب عليه في أسرع وقت. نحن على استعداد لإظهار الصبر والمسؤولية من أجل استعادة التفاعل الكامل لمصلحة شعبي البلدين".
كما شددت زاخاروفا على أن "روسيا لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لليونان أو سياستها الخارجية. ومن يريد أن يظهر روسيا بهذه الصورة، هو ليس صديقاً مخلصاً لليونان".
وكانت اليونان قد أعلنت في أوائل يوليو/تموز الماضي، طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس وحظر دخول اثنين من مواطنيها إلى البلاد، وفي 6 أغسطس/آب أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن اتخاذ خطوات الرد بالمثل، ولكن أثينا اعتبرت رد موسكو بأنه "تعسفي وانتقام".
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