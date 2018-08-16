للمرة الأولى... قاذفات صواريخ نووية روسية تحط في جزيرة تتاخم حدود أمريكا

وتوجهت طائرتان من طراز "تو-160" إلى الشرق الروسي المجاور لولاية ألاسكا الأمريكية خلال تدريب القوات الجوية الروسية.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko قاذفات قنابل روسية تفاجئ الطيران الأمريكي

وإجمالاً تشارك في التدريب نحو 10 طائرات من طراز "تو-160" و"تو-95إم إس" و"إيل-78" التي تتدرب على استخدام وسائل الدمار الجوي ضد الأهداف الأرضية، حسب وزارة الدفاع الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "تو-160" التي أطلق عليها "البجعة البيضاء" تقدر على حمل 12 صاروخا. ويصل مدى الصواريخ التي تحملها "البجعة البيضاء" والتي تقدر على حمل رؤوس نووية، إلى 3500 كيلومتر الأمر الذي يتيح لحاملة هذه الصواريخ إطلاقها من مكان لا تطاله مضادات الطائرات.

ويمكن لطائرة "تو-160" أن تخترق الدفاعات الجوية المعادية عند الضرورة، إذ أن شكلها الهندسي المتغير بفضل جناحها القابل للارتداد يتيح لها التحليق إلى مسافة 13950 كيلومترا بسرعة 2200 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 21765 مترا.