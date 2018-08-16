سفير جامعة الدول العربية في موسكو: نتطلع لتعزيز دور روسيا في مواجهة التصرفات الأحادية للإدارة الأمريكية

أكد سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا، جابر حبيب جابر، أنه يتطلع لتعزيز الدور الروسي في الملفات الشائكة في المنطقة، وأهمها القضية الفلسطينية، ومواجهة التصرفات الأمريكية تجاهها.

موسكو — سبوتنيك . وقال جابر في أول مقابلة له مع الإعلام في منصب سفير جامعة الدول العربية، أجراها مع وكالة "سبوتنيك": "نتطلع إلى تعزيز الدور الروسي في تسوية الملفات الشائكة في المنطقة، وموسكو لديها موقف ثابت وواضح حيال القضية الفلسطينية، وسبل التسوية العربية الإسرائيلية ، وهي تتطابق مع المواقف العربية".

وتابع: "لدينا مواقف قريبة جدا في التعامل مع ملفات مهمة للمنطقة العربية، مثل مكافحة الإرهاب، وسبل تسوية الملفات المعقدة. وعموما تعزيز الحوار والتنسيق مع موسكو في كل الملفات، هو أحد التوجهات الأساسية لجامعة الدول العربية".