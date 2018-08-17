روسيا تنتج قاذفة صواريخ تعجز الأنظمة الدفاعية عن اعتراضها

بث التلفزيون الروسي مقطع فيديو عرض فيه كيف خرجت قاذفة صواريخ وقنابل جديدة من مصنع بناء الطائرات في مدينة قازان.

وكان هذا المصنع انتهى من صنع نسخة جديدة مطوّرة لقاذفة القنابل والصواريخ "تو-22إم" أطلق عليها "تو-22إم3إم".

وخصصت طائرة "تو-22" لتدمير أهداف أرضية وبحرية من خلال قصفها بالقنابل والصواريخ التي يتم إلقاؤها وإطلاقها من مختلف الارتفاعات.

وتم تحديث وتطوير هذه الطائرة في إطار تعزيز قدراتها القتالية وزيادة مداها.

ويصل مدى طائرة "تو-22إم3إم" التي حصلت على معدات إلكترونية جديدة وأسلحة جديدة، إلى 6 آلاف كيلومتر.

ولفت الجنرال سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران العسكري الروسي البعيد المدى، إلى أن قدرة الطائرة الجديدة تعادل مثلي قدرة طائرة "تو-22إم3" تقريبا، فيما تفوق إمكانياتها كثيرا إمكانيات نظيراتها الأجنبية كافة.

وقال الخبير أندريه مانويلو، عضو هيئة العلماء في مجلس الأمن الروسي، في تصريح صحفي إنه يتوقع أن يثير ظهور طائرة "تو-22إم3إم" أعصاب الأمريكيين لعجز أنظمتهم الدفاعية عن اعتراض القاذفة الروسية الجديدة.

ومن المقرر تزويد القوات الجوية الروسية بـ30 طائرة من طراز "تو-22إم3إم" قبل عام 2020، بحسب فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع في الغرفة العليا للبرلمان الروسي.