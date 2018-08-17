عرض مروحية بدون طيار في منتدى "آرميا-2018"

يعرض علماء من جامعة سيبيريا الاتحادية بالتعاون مع مطورين من أكاديمية سلاح الجو جوكوفسكي وغاغارين مروحية بدون طيار في منتدى "آرميا-2018".

وأعلنت الخدمة الصحفية للجامعة أن علماء من جامعة سيبيريا الاتحادية بالتعاون مع مطورين من أكاديمية سلاح الجو جوكوفسكي وغاغارين سيعرضون مروحية بدون طيار، مزودة بمحطة راديو قادرة على العمل في الجبال وفي المدينة، في منتدى "آرميا-2018".

وقالت الخدمة الصحفية: "سيعرض العلماء في المنتدى النموذج التجريبي من المروحية بدون طيار، والنموذج مزود بمعدات ملاحة…ونشير إلى أن محطة الراديو تسمح بتحديد إحداثيات مواقع عدة أو موقع واحد في الظروف الطبيعية والجغرافية الصعبة".

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن استخدام محطة الراديو في المناطق الجبلية وفي المدن. وتستطيع المحطة العمل 5 ساعات دون شحنها وإرسال المعلومات على بعد 50 كيلومتر بحد أدنى من الخطأ.

وسيعقد منتدى "آرميا —2018" في معرض "باتريوت" (موسكو) في الفترة من 21 إلى 26 أغسطس/ آب. وتنظم وزارة الدفاع الروسية المنتدى.