لافروف يناقش أوضاع الشرق الأوسط مع وزير الخارجية اللبناني في موسكو

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في محادثات وزراء الخارجية، من المقرر أن تتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الفعلية بالتفصيل، مع التركيز على تطور الوضع في الشرق الأوسط، وبشكل أساسي في لبنان وسوريا وما حولهما، بما في ذلك العمل الشامل الجاري بمبادرة من روسيا لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
وكان المتحدث الرسمي باسم مركز التنسيق المشترك، العقيد أليكسي بوسونكو قد أعلن، الجمعة الماضية، أن حوالي 120 لاجئ عادوا إلى سوريا من لبنان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال بوسونكو خلال الاجتماع الدوري بين المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في سوريا ولجنة التنسيق السورية لعودة اللاجئين: "على مدار اليوم الماضي، عاد 117 لاجئا)35 امرأة و 59 طفلا(من لبنان عبر المعبر الحدودي "جديدة يابوس —القصير"، إلى سوريا.
وإجمالاً منذ 18 يوليو/ تموز 2018، عاد 8093 شخصا من لبنان، بما في ذلك و 3042 شخصاً عبر نقطة التفتيش في جديدة يابوس، و3008 أشخاص عبر زمران، و644 شخصا عبر الدبوسية، و399 شخصا عبر القصير. ومن الأراضي الأردنية، عبر معبر "نصيب" وصل 318 شخصا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)