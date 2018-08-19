لافروف يناقش أوضاع الشرق الأوسط مع وزير الخارجية اللبناني في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش مع نظيره اللبناني، جبران باسيلي، الوضع في الشرق الأوسط، غد 20 أغسطس/ آب، في موسكو.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في محادثات وزراء الخارجية، من المقرر أن تتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الفعلية بالتفصيل، مع التركيز على تطور الوضع في الشرق الأوسط، وبشكل أساسي في لبنان وسوريا وما حولهما، بما في ذلك العمل الشامل الجاري بمبادرة من روسيا لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

© Sputnik . Рамиль Ситдиков لافروف يعرب عن أسفة لرحيل عنان

وأشار البيان إلى أنه عند مناقشة العلاقات الثنائية، "سيتم التركيز على تعزيز التنسيق بين مواقف موسكو وبيروت في الساحة الدولية، والحفاظ على حوار سياسي نشط حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان المتحدث الرسمي باسم مركز التنسيق المشترك، العقيد أليكسي بوسونكو قد أعلن، الجمعة الماضية، أن حوالي 120 لاجئ عادوا إلى سوريا من لبنان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بوسونكو خلال الاجتماع الدوري بين المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في سوريا ولجنة التنسيق السورية لعودة اللاجئين: "على مدار اليوم الماضي، عاد 117 لاجئا)35 امرأة و 59 طفلا(من لبنان عبر المعبر الحدودي "جديدة يابوس —القصير"، إلى سوريا.

وإجمالاً منذ 18 يوليو/ تموز 2018، عاد 8093 شخصا من لبنان، بما في ذلك و 3042 شخصاً عبر نقطة التفتيش في جديدة يابوس، و3008 أشخاص عبر زمران، و644 شخصا عبر الدبوسية، و399 شخصا عبر القصير. ومن الأراضي الأردنية، عبر معبر "نصيب" وصل 318 شخصا".