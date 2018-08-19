الكرملين: لا توجد بعد خطط لدى بوتين لحضور حفل زفاف شرودر

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه لا توجد خطة بعد لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور حفل زفاف المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر.