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    بوغدانوف

    نائب وزير الخارجية الروسية: قرار نشر قوات أممية في غزة يتطلب موافقة الطرفين

    © Sputnik . Alexey Filippov
    روسيا
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    أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، أن قرار نشر قوات أممي في غزة يتطلب موافقة الطرفين قبل اتخاذه من قبل مجلس الأمن الدولي.

    موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "هذا يعتمد على موافقة طرفي النزاع، أعني الفلسطينيين والإسرائيليين. بالطبع إذا أعربوا عن رغبة كهذه من الطرفين، فسيتخذ القرار من مجلس الأمن الدولي".

    وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان
    © East News / AP/FOTOLINK
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    يذكر أن الخارجية الفلسطينية أكدت تسلمها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول حماية المدنيين الفلسطينيين، والذي يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين.

    وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "من المهم تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها وحدة جغرافية واحدة من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده".

    وأشارت الخارجية الفلسطينية بصفتها ممثلة لدولة فلسطين أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد في تقريره لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

    وأضاف البيان أنه "من المهم التركيز على تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وان تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة وضرورة إطلاق عملية سياسية جادة ذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير/ شباط الماضي والمتسقة مع قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار, السلام, المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, روسيا
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